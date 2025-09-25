НАТО готове збивати російські літаки: Кремль отримав неофіційне попередження

НАТО повідомило Кремль, що готове збивати російські літаки

Реклама

Цього тижня європейські дипломати передали Кремлю чітке попередження про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною силою, зокрема і збиттям російських літаків. Це попередження, висловлене на тлі безпрецедентної хвилі інцидентів з дронами та літаками над Східною Європою, демонструє нову межу напруженості між Заходом і Москвою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, поінформовані про хід перемовин.

Жорстка розмова в Москві

Напружена зустріч відбулася в Москві, де посли Великої Британії, Франції та Німеччини висловили занепокоєння через нещодавнє вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Після розмови європейські посланці дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, замовленою російським командуванням.

Реклама

Російські офіційні особи, включно з речником Кремля Дмитром Пєсковим, заперечували факт перетину кордону. Інциденти назвали «помилкою» та запевнили, що польоти російських літаків відбуваються виключно із дотриманням всіх міжнародних правил. Проте європейці передали Москві рішуче попередження про готовність до військової відповіді.

Російська сторона, зі свого боку, використала зустріч, щоб перекласти відповідальність. За словами джерел, російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські атаки на Крим, і що ці операції ЗСУ були б неможливими без підтримки НАТО. Таким чином, Москва вважає, що вона вже перебуває у конфронтації, в якій беруть участь європейські країни.

Розкол у НАТО та «пастка ескалації»

Інциденти з російською авіацією, які спонукали НАТО всього за один місяць двічі активувати Статтю 4 уставу Альянса, яка передбачає консультації щодо загрози, виявили розбіжності між союзниками. Хоча президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збивати російські літаки, а прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шооф заявив, що він підтримав би таку дію, інші лідери, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, закликали до обережності.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО ризикують «потрапити у пастку ескалації» Путіна, якщо вони відкриють вогонь по російській авіації. У цьому його підтримала і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, закликавши союзників «не клюнути на приманку Кремля».

Реклама

«Намір полягає у тому, щоб створити розкол і налякати нас. Загроза гібридних атак тут надовго», — заявив міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард, коментуючи можливу російську роль в атаках дронів, що цього тижня порушили роботу аеропортів.

Уроки Румунії та майбутні потреби Альянсу

Ці інциденти також викрили практичні проблеми з обороною на східному кордоні НАТО. Наприклад, румунська влада спостерігала за російським дроном, який порушив її повітряний простір, протягом 50 хвилин, але рішення не збивати його через ризик падіння уламків викликало критику. Лише цього тижня Верховна рада оборони Румунії схвалила правила ведення бойових дій для збиття літальних апаратів.

Експерти та офіційні особи вказують, що збиття дрона ракетами винищувачів є дорогим та неефективним. Набагато необхіднішими є сучасні антидронові системи, подібні до тих, що розгорнуті в Україні, а також засоби РЕБ. Тим часом, президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості швидкої реакції.

«Росія перевіряє нас, перевіряє нашу готовність, перевіряє нашу рішучість до відплати. Я думаю, що дуже важливо проявити солідарність — і навіть важливіше, швидку реакцію», — сказав Науседа.

Реклама

Нагадаємо, російський посол відкрито пригрозив НАТО війною. Олексій Мєшков заявив, що збитий російський літак може стати початком конфлікту.