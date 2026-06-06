В НАТО обговорюють виділення 70 мільярдів євро для України / © Associated Press

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Держави-члени Північноатлантичного альянсу активно обговорюють нове масштабне фінансове зобов’язання щодо військової підтримки України на суму в 70 мільярдів євро. Ця ініціатива набуває особливої актуальності на тлі заяв експертів про те, що Київ поступово схиляє шальки терезів у війні на свою користь. Запропонований Німеччиною механізм має значно підвищити прозорість фінансування та забезпечити більш справедливий розподіл фінансового тягаря між усіма країнами НАТО.

Про це пише Politico.

Структура нового фінансування

Новий цільовий показник не складатиметься винятково з нових грошових надходжень від держав-членів. Згідно з обговорюваною пропозицією, тридцять мільярдів євро буде виділено з уже погодженого дворічного кредиту Європейського Союзу, а ще сорок мільярдів надійдуть від двосторонніх зобов’язань партнерів.

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Такий підхід є цілком логічним, оскільки більшість членів НАТО одночасно входять і до складу ЄС, тому вимагати від них подвійних внесків було б вкрай несправедливо. Водночас представники Швеції наголошують, що європейський кредит у жодному разі не повинен замінювати пряму двосторонню підтримку, яка залишається абсолютно критичною для України.

Пріоритети та виклики для Києва

Українська сторона наполягає, щоб будь-які нові фінансові зобов’язання Альянсу були зосереджені винятково на найгостріших потребах фронту. Пріоритетами для Києва залишаються сучасні системи протиповітряної оборони, інвестиції у виробництво ракет і дронів, а також постачання боєприпасів збільшеної дальності.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО вкотре закликав Європу надати більше перехоплювачів Patriot для знищення російської балістики. Він зазначив, що затримки з постачанням частково пов’язані з війною в Ірані, де американські сили та їхні союзники у Перській затоці вже випустили тисячі таких необхідних Україні систем.

Підтримка НАТО — останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте разом із тридцятьма двома послами відвідав Київ та на власні очі побачив руйнівні наслідки недавніх російських ударів. За його словами, окупанти обирають боягузливу тактику терору проти українських міст, оскільки виявилися нездатними здобути реальну перемогу на лінії фронту.

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Рютте також підкреслив, що попри всі спроби Росії посіяти страх, вона ніколи не зможе виграти цю війну. Присутність усіх послів НАТО в українській столиці після погроз Путіна є чітким сигналом беззаперечної підтримки з боку Альянсу.

Тим часом низка союзників планує суттєво посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника в румунському місті Галац. Додаткове підкріплення включатиме нові ресурси від країн-партнерів, зокрема винищувачі та розширення радарного покриття для виявлення низьколітаючих дронів.

Водночас Велика Британія вже розмістила свої основні бойові танки Challenger 2 безпосередньо біля кордону з Росією в естонському повіті Виру. Ця важка техніка бере активну участь у навчаннях Spring Storm, де військові відпрацьовують сценарій масштабного конфлікту з російською армією.

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