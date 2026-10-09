НАТО

Реклама

НАТО прагне знизити рівень напруженості у відносинах із Росією напередодні щорічних ядерних навчань Steadfast Noon.

Про це пише Politico.

Реклама

У четвер НАТО повідомило, що в щорічних навчаннях Steadfast Noon візьмуть участь 17 країн-членів Альянсу. Маневри триватимуть від 13 до 23 жовтня.

Реклама

Цьогорічні навчання відбудуться після обміну листами між Москвою та НАТО, який стався після проведення в серпні навчань поблизу російського ексклаву Калінінграда.

Директорка НАТО з питань ядерної політики Насіма Барроуз заявила, що Альянс проводить такі навчання щороку. За її словами, це також є сигналом для таких країн, як Росія, що підстав для занепокоєння немає, а дії НАТО є передбачуваними, що має виключати помилкові оцінки.

«Їхня мета полягає, по суті, у підготовці наших сил, щоб ми були готові, а також забезпечували безпеку та захищеність нашого ядерного потенціалу», — сказала вона журналістам.

Керівник ядерних операцій НАТО, полковник ВПС США Девід Булл, зазначив, що кількість учасників навчань буде приблизно такою самою, як і в попередні роки.

Реклама

Маневри передбачатимуть різні етапи підготовки — від імітації сигналу тривоги до практичних польотів. Водночас реальна ядерна зброя під час навчань не використовуватиметься.

Високопоставлений представник військового командування НАТО також повідомив, що до маневрів долучаться літаки подвійного призначення та наземні війська.

Військові відпрацьовуватимуть завантаження, заправлення та технічне обслуговування літаків.

«Наш намір — справді зберігати спокій», — заявив високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності.

Реклама

За його словами, російські чиновники «постійно підвищують рівень напруженості, а ми продовжуватимемо намагатися його знижувати».

Раніше повідомлялося, що ескадрильї НАТО в небі над Балтією готові миттєво реагувати на будь-які відкриті загрози з боку РФ.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати повинні реагувати на гібридну війну Росії проти країн НАТО так само рішуче, як вони реагували на погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Новини партнерів