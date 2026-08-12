НАТО готує щит від Росії: які технології захищатимуть східний фланг

НАТО і Росія

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НАТО змінює підходи до ведення майбутніх воєн, роблячи ставку на дрони, супутники, сенсори та штучний інтелект.

Про це пише видання BILD.

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Видання зазначає, що на східному фланзі Альянсу — від Фінляндії до Чорного моря — планують створити єдину систему спостереження, яка дозволить швидше виявляти потенційні атаки Росії та реагувати на них.

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Одним із ключових джерел для розробки нової системи став досвід України у війні проти РФ. Українські військові вже широко застосовують технології штучного інтелекту для навігації безпілотників, їхнього керування та підвищення точності ураження цілей. Тепер НАТО планує використати ці напрацювання для посилення оборони своїх східних рубежів.

«Люди вирішують, що робить дрон. Але їм не обов’язково самим керувати польотом, тому що в нас немає мільйона пілотів. Ми не можемо одночасно запустити мільйон дронів», — заявив BILD майор армії США Бен Шифф, відповідальний за цифрові системи НАТО.

За його словами, у перспективі значну частину завдань на полі бою зможуть виконувати автономні машини. Безпілотники зможуть самостійно шукати та відстежувати цілі, тоді як наземні роботизовані системи доставлятимуть вантажі або виконуватимуть особливо небезпечні завдання замість військовослужбовців.

Водночас у НАТО наголошують, що автоматизація не означатиме передачу машинам повного контролю над застосуванням сили. Головною метою використання штучного інтелекту є зменшення ризиків для військових і підвищення швидкості реагування на загрози при збереженні людиною контролю над застосуванням зброї.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін може піти на подальшу ескалацію протистояння із Заходом, і протягом найближчих місяців завдати ударів по містах чи населених пунктах країн НАТО. Про це попереджають військові аналітики на тлі падіння російських крилатих ракет у Польщі та «прильотів» безпілотників у Румунії.

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