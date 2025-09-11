Війська НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Північноатлантичний альянс розробляє «оборонну військову відповідь», щоб посилити стримування на східному фланзі НАТО після масштабного вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

За інформацією видання, координуватиме заходи головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, який відповідає за планування та проведення всіх операцій Альянсу.

Реклама

Наразі його штаб оцінює ситуацію та визначає необхідне постачання для зміцнення потенціалу стримування.

«У перспективі ми маємо зробити ще дуже багато. Країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом із усіма країнами альянсу», — заявив Гринкевич у Вільнюсі 11 вересня.

Він додав, що НАТО «засвоїть уроки» і оцінить, що необхідно покращити для протидії подібним «обмеженим вторгненням».

Як зазначає видання, політична відповідь Альянсу була озвучена 10 вересня, коли генсек НАТО Марк Рютте та лідери країн-учасниць засудили «безрозсудну поведінку» Росії.

Реклама

Після вторгнення дронів Польща вирішила перекинути 40 тисяч військовослужбовців до кордону з Білоруссю та Росією. Крім того, Варшава звернулася до союзників із запитом на надання додаткових систем ППО та технологій боротьби з безпілотниками.

Низки країн, включаючи Німеччину, Нідерланди, Чехію, Францію та Велику Британію, заявили про готовність посилити підтримку.

Зокрема, Париж та Лондон повідомили про намір відправити до Польщі винищувачі Rafale та Eurofighter, а Амстердам — два комплекси ППО Patriot. Берлін пообіцяв розширити патрулювання повітряного простору над Польщею та працювати над новим пакетом санкцій проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон пізніше уточнив, що ухвалив рішення задіяти три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та «східного флангу Європи».

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, були знайдені в Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави. Один з них упав біля колишнього військового аеродрому, де тепер дислокується підрозділ територіальної оборони.

Після атаки російських дронів на Польщу вранці в середу, 10 вересня, ще два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

За інформацією агентства Reuters, для підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками польські військові можуть вирушити до України.