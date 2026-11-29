Винищувачі F-16 / © Associated Press

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Країни НАТО провели масштабні триденні навчання в Балтійському регіоні. Військові відпрацьовували захист неба від безпілотників-камікадзе та розвідувальних дронів — загрози, яка стала головним викликом сучасної війни.

Про це повідомляє Forbes.

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Навчальні повітряні бої НАТО: сценарій «червоні проти синіх»

Навчання під керівництвом Об’єднаного командування ВПС НАТО тривали від 17 до 19 листопада. Їхньою головною метою було відпрацювати злагоджену взаємодію пілотів і операторів ППО з різних країн, щоб у разі реальної атаки безпілотників на країни Балтії вони могли діяти скоординовано та оперативно.

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У повітрі працювали бельгійські й турецькі винищувачі F-16, фінські F/A-18 Hornet та італійські Eurofighter. Технічну й логістичну підтримку маневрів забезпечували Нідерланди та Литва.

Тренування відбувалися у форматі реальної повітряної дуелі «червоні проти синіх». Учасників поділили на дві команди: «червоні» імітували ворожу авіацію та рої безпілотників, які проривають кордон, а «сині» мали їх вчасно виявити, перехопити й знищити.

Як винищувачі та комплекси NASAMS взаємодіяли під час навчань НАТО

Окрім винищувачів, у маневрах задіяли литовські зенітні ракетні комплекси NASAMS, розроблені норвезькою компанією Kongsberg та американською Raytheon (нині RTX). Ці системи добре знайомі й українцям, адже використовуються для захисту повітряного простору України від російських атак.

Одна з головних переваг NASAMS — гнучкість. Комплекси поєднують радари, пускові установки та засоби управління, що дає змогу виявляти й перехоплювати різні повітряні цілі — від літаків і крилатих ракет до безпілотників.

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Під час навчань військові відпрацьовували обмін інформацією між авіацією та наземними системами ППО, щоб оперативніше виявляти загрози й координувати дії для перехоплення цілей. Особливо важливо це в Балтійському регіоні, де під час потенційної атаки на реакцію може залишатися зовсім мало часу.

«Головний виклик у Балтійському регіоні — обмаль часу на реакцію. Коли льотчик у небі та розрахунок NASAMS на землі бачать одну й ту саму картинку на екранах у реальному часі, рішення про знищення цілі приймається за лічені секунди», — зазначають учасники маневрів.

Ці маневри стали частиною оновленої концепції протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Альянс прагне посилити взаємодію між країнами-членами та об’єднати їхні можливості для створення багаторівневої системи захисту повітряного простору.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів НАТО та розбудовує інфраструктуру для можливого протистояння із Заходом. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що наразі головним чинником, який стримує Москву від прямого нападу на країни Альянсу, залишається опір України.

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