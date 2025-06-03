НАТО готується до можливих російських атак: що має зробити Європа у відповідь на загрозу

В НАТО планують посилити ППО, щоб мати можливість захиститись від нападу Росії

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НАТО закликає європейські країни-члени уп’ятеро збільшити свої можливості наземної протиповітряної оборони. Цей крок зумовлений прагненням Альянсу заповнити критичну прогалину у відповідь на зростання загрози російської агресії.

Про це пише Bloomberg.

Збільшення потенціалу ППО

Питання щодо нарощування оборонних можливостей обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору у Брюсселі. За словами інформованих джерел, які побажали залишитися анонімними, п’ятикратна ціль буде колективною для європейських держав-членів. При цьому індивідуальні рівні внеску будуть варіюватися. Часові рамки для реалізації цих зусиль щодо ППО поки не визначені.

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Міністри цього тижня планують схвалити одне з найамбітніших зобов’язань щодо збільшення запасів озброєння з часів Холодної війни. Це відбудеться в рамках загальноєвропейських та канадських ініціатив з переозброєння та зменшення залежності від оборонних систем США. Зустріч у Брюсселі стане підготовчою до саміту лідерів НАТО 24-25 червня в Гаазі.

Оборонні витрати та зміни в геополітиці

Збільшення озброєння є частиною ширших амбіцій щодо зростання оборонних витрат у рамках Альянсу. Під впливом Президента США Дональда Трампа, члени НАТО консолідуються навколо мети витрачати 5% від свого ВВП на оборону: 3,5% на основні оборонні потреби та ще 1,5% на оборонні витрати у таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист та цивільна готовність.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у Вільнюсі наголосив: «Ми не перебуваємо у стані війни, але й не у стані миру. Ми повинні продовжувати зміцнювати наше стримування та оборону, а це означає перехід до повної готовності до ведення бойових дій».

Високопоставлений європейський військовий чиновник зазначив, що члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем ППО, які захищають від загроз, серед яких все досконаліші безпілотники, ракети та винищувачі. За останні три десятиліття Альянс скоротив кількість таких систем, оскільки з часів Холодної війни фокус змістився на загрози на Близькому Сході та у Північній Африці.

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Ситуація кардинально змінилася після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилення побоювань у країнах-членах на східному фланзі НАТО щодо потенційної загрози від Кремля вже за кілька років. Системи ППО відіграють центральну роль у цьому нарощуванні і є одними з найдорожчих елементів, які Альянс має намір закупити.

Ініціативи та майбутні пріоритети

Німеччина запропонувала взяти на себе провідну роль у спільних проєктах Європейського Союзу з ППО. Канцлер Фрідріх Мерц рішуче налаштований прискорити збільшення оборонних витрат Берліна та інвестувати мільярди євро у додаткову протиповітряну оборону. Це включатиме розширення ініціативи European Sky Shield, започаткованої попередником Мерца, Олафом Шольцем, яка спрямована на створення наземної європейської системи ППО для збиття балістичних ракет.

Представник НАТО у відповідь на запит про коментар заявив, що протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та сухопутні війська «є одними з наших головних пріоритетів».

«Ми продовжуємо переглядати структуру наших сил, модернізувати нашу структуру командування та зміцнювати нашу інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», — додав представник НАТО.

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Нагадаємо, The Telegraph пише, що Кремль готує армію до зіткнення з НАТО після війни. Супутникові знімки свідчать, що в Росії модернізують бази та нарощують війська біля кордонів НАТО, готуючись до «нової фази».