НАТО готується до прямого зіткнення з Росією: 3 сценарії розширення війни на Захід

НАТО готується до війни з РФ / © Фото з відкритих джерел

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Наприкінці серпня 2026 року США та їхні європейські союзники по НАТО розгорнули масштабну демонстрацію військової могутності поблизу кордонів Росії у відповідь на різке активізування гібридної агресії Кремля. Західні країни прагнуть надіслати чіткий сигнал Москві щодо непорушності колективної оборони та готовності до миттєвої відсічі у разі збройного нападу.

Про детальний аналіз масштабних маневрів Альянсу, таємних дипломатичних контактів і можливих сценаріїв подальшого конфлікту пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

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Навчання союзників та концепція «НАТО 3.0»

У рамках масштабних навчань литовські артилеристи на території Німеччини опановують американські ракетні системи HIMARS, а румунські оператори дрон-систем випробовують новітні технології у зв’язці з німецькими зенітними установками Gepard. Водночас на сході Польщі британські та польські снайпери відпрацьовують маскування в лісових масивах під керівництвом американських інструкторів. США активно висвітлюють ці спільні дії в соціальних мережах, демонструючи повну єдність із європейськими партнерами.

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Дипломатичне представництво США при НАТО в Брюсселі публічно нагадало про статтю 5 Північноатлантичного договору щодо колективної безпеки, підкріпивши це кадрами польотів винищувачів F-16. Ця активність збіглася з рішеннями липневого саміту Альянсу в Анкарі, де союзники домовилися про створення концепції «НАТО 3.0». Згідно з цією стратегією європейські країни та Канада візьмуть на себе більшу відповідальність під гаслом «сильніша Європа в сильнішому НАТО».

Тривожна ескалація: три епізоди російського тиску

З початку року Росія значно інтенсифікувала гібридну діяльність проти європейських держав. Серед найрезонансніших подій — січневий удар гіперзвуковою ракетою «Орешник» у напрямку Львова, який Кремль використав для залякування Європи від ідеї розгортання миротворчих контингентів. У травні падіння збитого українського дрона на нафтобазу в Ризі спровокувало урядову кризу в Латвії, а в серпні російські спецслужби організували спробу диверсії проти українського транспортного літака в аеропорту Лейпцига.

Окрім цього, російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір Румунії, через що винищувачі НАТО змушені постійно підніматися в небо. Наприкінці серпня румунський винищувач F-16 перехопив російський морський дрон у Чорному морі за кількасот метрів від газової платформи. Паралельно Кремль продовжує висувати регулярні погрози Великій Британії за її непохитну підтримку України.

Повітряна блокада Калінінграда та електронна зброя

Ключовим елементом відповіді Альянсу стали триденні навчання під проводом ВПС США навколо російського ексклава Калінінграда. Стратегічний Сувальський коридор між Калінінградською областю та Білоруссю залишається найвразливішою ділянкою, захист якої є критичним для безпеки країн Балтії. За даними італійського моніторингового порталу Itamilradar, під час навчань у повітрі одночасно перебували три-чотири літаки-заправники, здатні забезпечити пальним до 20 винищувачів кожен.

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Американські військові також залучили новітній літак електронної боротьби EA-37B «Compass Call» на базі бізнес-джета Gulfstream, який здатний глушити радіозв’язок, радари та канали передачі даних ворога. Частина літаків навмисно здійснювала польоти з увімкненими транспондерами, демонструючи Росії, що у разі нападу вона миттєво втратить свободу дій у калінінградському регіоні.

Таємна дипломатія та сценарії розвитку конфлікту

Показником високого рівня загрози стало те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф особисто прибув літаком Globemaster до Москви на кілька годин для прямих переговорів із керівництвом РФ. Американські розвідувальні джерела повідомляють, що Вашингтон переглянув свої оцінки ризиків і готується до того, що Кремль наважиться напряму перевірити стійкість оборони НАТО. Цей крок нагадує візит колишнього очільника ЦРУ Вільяма Бернса до Москви в листопаді 2021 року перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Аналітики виділяють три можливі сценарії розвитку ситуації:

Стримування (Eingrenzung): Росія утримається від прямого нападу на НАТО, але посилить тиск на Україну, очікуючи політичного послаблення Європи після осінніх виборів у німецькому Саксонії-Ангальт.

Розширення (Ausweitung): Кремль використає маневри НАТО як привід для прямого зіткнення, розраховуючи на дефіцит високоточних боєприпасів у США після конфлікту з Іраном.

Перенесення конфлікту (Verlagerung): Агресор перемкне увагу на нейтральні держави (Молдову, країни Західних Балкан, Швейцарію та Австрію), де не діє стаття 5 НАТО, та розпочне диверсії проти альпійської інфраструктури.

Участь заступника держсекретаря США Елбріджа Колбі у засіданні Північноатлантичної ради в Брюсселі свідчить про спробу погодити подальшу присутність американських військ у Європі. Демонстрація єдності відбувається у складний період, адже без військового потенціалу США Європа досі залишається вразливою перед загрозою з боку Росії.

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Нагадаємо, литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс вважає, що Росія може спробувати відрізати Балтію від НАТО. У разі ескалації виникає питання, наскільки швидко Альянс зможе відреагувати на такі дії Кремля.

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