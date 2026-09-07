НАТО готується до удару Путіна: на кордонах Європи з’являються рови, бункери та мінні поля (супутникові фото)

Володимир Путін / © ТСН

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Європа дедалі активніше готується до потенційної військової загрози з боку Росії. Від Норвегії до Польщі країни НАТО будують протитанкові рови, бункери та укріплення, встановлюють загородження й посилюють охорону кордонів. Супутникові знімки показують масштаб підготовки на східному фланзі Альянсу.

Про це йдеться в статті Tages-Anzeiger.

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Водночас країни Європи стикаються з дедалі більшою кількістю гібридних атак. Серед них — вибухові дрони в аеропорту Лейпцига, кібератаки на лікарні та диверсії проти підводних кабелів. За даними видання, сотні подібних інцидентів сталися в європейських країнах від початку війни в Україні, причому останнім часом їхня кількість зростає.

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Росія готується до «великої війни»

Західні розвідувальні служби дедалі серйозніше розглядають сценарій, за якого Росія в майбутньому може напасти на Європу та НАТО.

Як пише Tages-Anzeiger, Путін активно розширює російські військові сили та розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів Альянсу. Москва також створює нові об’єкти, пов’язані з ядерною зброєю.

За оцінками розвідувальних служб, Росія може бути готовою до «великої війни» до 2029 року. Однією з причин називають швидке нарощування російського виробництва озброєнь, тоді як Європа побоюється, що не встигає збільшувати власні оборонні можливості такими ж темпами.

Східний фланг НАТО укріплюють на тисячі кілометрів

Східний фланг НАТО простягається приблизно на 5000 кілометрів — від Північного полярного кола до Чорного моря та Туреччини. Близько 3000 кілометрів території Альянсу безпосередньо межує з Росією та її союзницею Білоруссю.

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Супутникові знімки показують, як країни східного флангу створюють нові оборонні рубежі. Деякі укріплення мають протяжність у кілька кілометрів і добре помітні з космосу.

Норвегія посилює кордон із Росією

Норвегія має майже 200-кілометровий кордон із Росією в суворій арктичній тундрі, де температура взимку може опускатися нижче -40 градусів.

Військові експерти не очікують масштабного російського нападу на Норвегію. Однак лише за кілька сотень кілометрів від кордону розташована значна частина російського ядерного арсеналу, зокрема ракети та атомні підводні човни.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявляв, що країна не виключає можливості російського вторгнення в рамках сценарію захисту власного ядерного потенціалу, йдеться у статті The Guardian.

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Саме тому Норвегія посилює охорону кордону. Як повідомляє Arctic Today, на найбільш вразливих ділянках поблизу Скафферхюллета та Стурскога країна будує вищі та укріплені паркани, оснащені камерами та системами спостереження за допомогою дронів.

Фінляндія будує 200 кілометрів загороджень

Фінляндія має понад 1300 кілометрів спільного кордону з Росією. До кінця цього року країна планує обладнати парканом близько 200 кілометрів найбільш відкритих ділянок.

Як повідомляє Yle, загородження заввишки понад три метри оснащують тепловізорами, георадарами та акустичними датчиками.

Фінляндія закрила значну частину кордону через постійний потік нелегальних мігрантів із Росії. Водночас у країні враховують і військову загрозу.

Президент Фінляндії Александер Стубб нещодавно заявив, що не вірить у бажання Росії нападати на найпотужніший військовий альянс світу, повідомляла ZEIT.

Водночас у парламентському звіті про національну безпеку зазначається, що військова загроза з боку Росії для Фінляндії, найімовірніше, зростатиме після завершення війни в Україні або зниження інтенсивності бойових дій.

За оцінками військових спостерігачів, на кордоні майже немає ділянок, придатних для масштабної російської танкової атаки, пише Reservistenverband.

Балтія готується до можливого удару Росії

Естонія, Латвія та Литва мають спільний кордон із Росією та Білоруссю протяжністю близько 1700 кілометрів.

Деякі військові оглядачі вважають напад російських військ на одну з країн Балтії одним із найбільш імовірних сценаріїв потенційної ескалації, пише Tagesschau.

Наприкінці серпня директор Національної розвідки США Джон Реткліфф відвідав Москву. За повідомленнями американських ЗМІ, він застеріг Росію від нападів на країни НАТО, зокрема Естонію, Латвію та Литву. Про це повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).

«Зуби дракона», рови та мінні поля

Естонія, Латвія та Литва спільно розбудовують Балтійську оборонну лінію, яка має ускладнити потенційне просування російських військ.

За даними Baltic Sentinel, система передбачає «зуби дракона», протитанкові рови, бункери, військові склади та мінні поля. Частиною оборони також мають стати природні перешкоди — річки та болота.

Естонія планує до кінця 2027 року побудувати 600 бункерів і викопати близько 40 кілометрів протитанкових ровів уздовж кордону з Росією.

Особливо укріплюють прикордонні переходи. Зокрема, міст Дружби, який з’єднує естонську Нарву з російським Івангородом, уже заблокований протитанковими загородженнями.

Латвія будує укріплення на кордоні з Білоруссю

У Латвії також активно розбудовують оборонну інфраструктуру. Супутникові знімки Planet Labs показали кілометри укріплень поблизу міста Кепова на кордоні з Білоруссю. За даними знімків, ці оборонні споруди датуються 2025 роком.

Сувалкський коридор — слабке місце НАТО

Литва вважається однією з найбільш вразливих країн через своє географічне розташування. Вона межує з російським Калінінградським ексклавом, а сухопутний зв’язок із рештою території НАТО проходить через вузьку ділянку — Сувалкський коридор.

Саме цю територію військові аналітики вважають потенційно слабким місцем оборони Альянсу. У разі російського наступу Москва могла б спробувати атакувати цей напрямок.

Польща будує «Східний щит»

Польща має понад 230 кілометрів кордону з Росією, який проходить уздовж Калінінградської області.

Як повідомляє Tagesschau, захист кордону передбачає протитанкові рови та інші укріплення. Вони є частиною масштабного проєкту «Східний щит».

Оборонна система включає «зуби дракона», мінні поля, протитанкові перешкоди, а далі вглиб польської території — артилерійські позиції та інші військові об’єкти.

Європа різко збільшує витрати на оборону

Масштаб підготовки до потенційної російської загрози демонструють не лише укріплення, а й різке зростання військових витрат.

Усі країни східного флангу НАТО нині витрачають на оборону значно більше, ніж кілька років тому. Особливо це помітно в Польщі: з 2020 року частка оборонних витрат у ВВП країни подвоїлася.

У результаті всі держави східного флангу перевищують цільовий показник НАТО у 2% ВВП на оборону, повідомляє Tages-Anzeiger.

Таким чином, на тлі війни Росії проти України країни східного флангу НАТО фактично створюють багаторівневу систему оборони — від парканів і сенсорів на кордоні до протитанкових ровів, бункерів, мінних полів та артилерійських позицій.

Нагадаємо, за даними Politico, союзники по НАТО та Канада вперше провели військові навчання «Північний вікінг» без участі США.

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