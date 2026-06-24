НАТО готується до воєн майбутнього з роями дронів

У НАТО готуються до нових війн / © Unsplash

Реклама

Північноатлантичний альянс готується до майбутніх конфліктів, у яких ключовим елементом стануть рої безпілотників, здатні діяти під координацією єдиної системи штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Times із посиланням на заяву представника Стратегічного командування НАТО з питань трансформації в Європі, генерал-майора Адріана Чолпоні.

За словами військового, наступним кроком у розвитку безпілотних технологій стануть масштабні ройові операції, під час яких тисячі дронів працюватимуть як єдина система під контролем одного оператора або так званого «материнського» безпілотника.

Реклама

Чолпоні наголосив, що роботизовані комплекси, які діють на землі, у морі та повітрі, вже змінюють традиційні підходи до ведення війни. Такі технології поєднують високу точність із масовим застосуванням, а країни, які не матимуть доступу до них, ризикують опинитися перед вибором між вступом до оборонних союзів або поступками агресорам.

Свої оцінки генерал-майор озвучив після візиту до України. Він звернув увагу, що безпілотні технології вже суттєво впливають на перебіг бойових дій, порушують логістику та завдають значних втрат на фронті.

За його словами, українські військові вже тестують перші системи ройового застосування дронів зі штучним інтелектом, які можуть наводитися на цілі під керуванням одного оператора. Водночас масштаби використання таких розробок наразі залишаються обмеженими.

Представник НАТО також припустив, що в майбутньому потенціал роїв безпілотників як інструменту стримування може наблизитися до рівня ядерної зброї.

Реклама

Окремо Чолпоні звернув увагу на проблему відставання західних механізмів закупівель озброєння від темпів розвитку сучасних військових технологій. На його думку, бюрократичні процедури заважають оперативно впроваджувати нові рішення, тоді як технологічна революція розвивається значно швидше.

Для скорочення цього розриву генерал закликав західні країни реформувати систему закупівель за прикладом України. Він вважає, що Альянс має активніше стимулювати конкуренцію між виробниками, створювати військові лабораторії та надавати бойовим підрозділам більше можливостей для самостійного тестування й придбання нових безпілотних систем.

Як приклад Чолпоні навів український оборонний сектор, де сотні компаній працюють над створенням дронів, систем радіоелектронної боротьби та інших сучасних засобів ведення війни.

Підсумовуючи, генерал-майор заявив, що в нинішніх умовах жодна армія не зможе ефективно діяти на полі бою без сучасних засобів боротьби з безпілотниками. Водночас він застеріг, що подальший розвиток автономних систем може як сприяти зміцненню миру, так і створити нові загрози глобальній безпеці.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Гондурас розглядає закупівлю українських дронів для боротьби з наркоторгівлею та посилення контролю на кордонах.

Ми раніше інформували, що російські посадовці бідкаються через безпрецедентну хвилю БпЛА, які минулого тижня летіли на Москву.

Новини партнерів