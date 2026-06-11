НАТО готується відповідати Росії дронами: що відомо про плани Альянсу – Politico

Безпілотник (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Союзники по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників для посилення повітряного патрулювання на східному фланзі Альянсу. Дискусія відбулася після того, як російський дрон упав у Румунії та травмував людей.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

На закритій зустрічі 32 посли країн НАТО обговорювали, чи варто Альянсу терміново закупити більше дронів для повітряного патрулювання над прифронтовими державами-членами.

Реклама

Президент Румунії Нікушор Дан після зустрічі заявив, що війна Росії проти України й надалі створює серйозні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі.

«Тому важливо, щоб НАТО посилило свою присутність і можливості в Румунії», — написав він.

За словами Дана, під час обговорення союзники погодилися прискорити проєкти НАТО з реагування на загрози від дронів. Це має дозволити затвердити заходи підтримки для постраждалих союзників на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця.

Зустріч відбулася після інциденту в Румунії, де наприкінці минулого місяця російський безпілотник врізався в багатоквартирний будинок. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Після цього Бухарест закликав прискорити постачання засобів протиповітряної оборони НАТО.

Реклама

Останніми тижнями Альянс також піднімав у повітря винищувачі для збиття підозрілих безпілотників над Латвією та Естонією.

«Унаслідок триваючої війни Росії проти України ми спостерігаємо збільшення кількості інцидентів із безпілотниками вздовж нашого східного флангу», — заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

Водночас поки невідомо, коли саме союзники можуть закупити додаткові безпілотники.

За словами одного з дипломатів НАТО, зустріч додала терміновості реалізації конкретних ініціатив щодо використання дронів до саміту лідерів Альянсу, який має відбутися 7–8 липня.

Реклама

НАТО має обмежену кількість власних військових засобів, адже більшість техніки Альянсу надають національні уряди. Водночас НАТО може допомагати країнам із закупівлею необхідного обладнання, яке згодом може передаватися під контроль військового командування Альянсу.

Під час обговорень союзники також звернули увагу на загрози критичній інфраструктурі в Чорному морі. Зокрема, йшлося про румунський проєкт із розвідки шельфового газу Neptune Deep вартістю 4 мільярди євро, запуск якого запланований на наступний рік.

Країни обговорювали, чи має військове командування НАТО активніше відстежувати повітряні та морські загрози від безпілотників для таких об’єктів.

За даними дипломатів, представники національних військових відомств також висловили готовність спрямувати більше засобів ППО на моніторинг і знищення дронів, які пролітають над Румунією.

Реклама

НАТО готується до оборони: останні новини

Раніше повідомлялось, що держави-члени Північноатлантичного альянсу активно обговорюють нове масштабне фінансове зобов’язання щодо військової підтримки України на суму в 70 мільярдів євро. Ця ініціатива набуває особливої актуальності на тлі заяв експертів про те, що Київ поступово схиляє шальки терезів у війні на свою користь. Запропонований Німеччиною механізм має значно підвищити прозорість фінансування та забезпечити більш справедливий розподіл фінансового тягаря між усіма країнами НАТО.

Тим часом низка союзників планує суттєво посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника в румунському місті Галац. Додаткове підкріплення включатиме нові ресурси від країн-партнерів, зокрема винищувачі та розширення радарного покриття для виявлення низьколітаючих дронів.

Водночас Велика Британія вже розмістила свої основні бойові танки Challenger 2 безпосередньо біля кордону з Росією в естонському повіті Виру. Ця важка техніка бере активну участь у навчаннях Spring Storm, де військові відпрацьовують сценарій масштабного конфлікту з російською армією.

Новини партнерів