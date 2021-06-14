НАТО і Росія вважаються противниками: Меркель оголосила про кроки, які стримають Москву

За її словами, до РФ потрібно застосовувати подвійний підхід: стримування і самооборону з одного боку, з іншого — готовність до переговорів.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія розглядає НАТО не як партнера, а як противника.

Про це вона сказала на пресконференції за результатами саміту Альянсу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Росія не розглядає НАТО як партнера. Це одностайна думка тих, хто сьогодні взяв участь у саміті. Росія, на жаль, … вважається противником навіть через 30 років після закінчення Холодної війни", — зазначила Меркель.

Канцлерка повідомила, що згадала на саміті про Україну, ситуацію в Білорусі, невирішені конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, ситуацію в Грузії і Лівію.

Вона вважає, що до РФ потрібно застосовувати подвійний підхід: стримування і самооборону з одного боку, з іншого — готовність до переговорів.

Також канцлерка звернула увагу на те, що Китай має "скоординовану співпрацю" з Росією у сфері зовнішньої політики.

"Наприклад, Радбез ООН і спільні військові навчання. Зрозуміло, ми відстежуємо гібридні дії як з боку Росії, так і Китаю, бачимо в цьому нові виклики", — підсумувала Меркель.

Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України до Альянсу.

Новини світу: однією із тем саміту НАТО стала російська агресія – про що говорили керівники країн

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