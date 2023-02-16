"НАТО має бути готовим до тривалого протистояння з Росією": Столтенберг заявив про багато років

За словами очільника Альянсу, Путін хоче іншої Європи, в якій він зможе контролювати сусідів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 16 лютого, що протистояння між Альянсом та Росією може тривати "багато, багато, багато, багато років".

Про це повідомляє The Economic Times.

"НАТО має бути готовим до тривалого протистояння з Росією після безпосередньої кризи, спровокованої вторгненням президента Володимира Путіна до України, що триває вже рік, заявив голова Альянсу Єнс Столтенберг", – йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО додав, що Путін хоче іншої Європи, в якій він зможе контролювати сусідів та вирішувати, що країни можуть чи не можуть робити.

"Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато, багато років", – попередив Столтенберг.

Він сказав, що обережно береться прогнозувати тривалість відновленого протистояння між Росією та Заходом, адже зміни можуть відбутися раптово.

"Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня... " – навів приклади очільник Альянсу.

Він також запевнив, що НАТО завжди розглядатиме, де є можливості для кращих відносин, "але з нинішньою поведінкою російського режиму, режиму в Москві, немає можливості".

Нагадаємо, під час ракетної атаки по Україні з боку РФ 10 лютого дві повітряні цілі агресора перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Зауважимо, що Румунія є членом НАТО. Однак тоді у Держдепартаменті США сказали, що не бачать прямої військової загрози з боку РФ проти цих країн.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що країни-члени НАТО розробляють таємні інструкції на випадок участі Альянсу у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.

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