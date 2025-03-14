НАТО має наростити обсяги виробництва зброї, бо відстає від РФ та Китаю - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу повинні збільшити виробництво зброї оскільки відстають у цій сфері від Китаю та Росії.

Про це інформує CNN.

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Рютте заявив журналістам, що країни НАТО повинні збільшити виробництво зброї.

"Ми маємо виробляти більше озброєнь. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями", - підкреслив Рютте.

Крім того, Рютте заявив, що Сполучені Штати мають достатньо сильну оборонну промисловість, але обсяги виготовлення зброї всеодно необхідно збільшувати.

Раніше повідомлялося, що військовий аналітик, історик Михайло Жирохов заявив, що Європі потрібна нова оборонна структура, щоб захистити себе від загроз, зокрема з боку Росії.

Ми раніше інформували, що очільник німецької розвідки заявив, що Кремль, ймовірно, випробує єдність НАТО.

Читайте також: