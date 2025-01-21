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"НАТО має платити більше": США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс – Трамп

"НАТО має платити більше": США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс – Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

За словами президента США, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.

НАТО має платити більше — щонайменше 5%, оскільки США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс.

Про це в етері Fox News заявив новий президент США Дональд Трамп.

Трамп назвав такі витрати неприпустимими.

За словами президента США, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.

Також Трамп поділився, що провів "дуже добру розмову" з Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалося завершення війни.

Нагадаємо, Дональд Трамп призупинив на три місяці усі програми допомоги США іноземним державам.

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