"НАТО має платити більше": США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс – Трамп

За словами президента США, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.

НАТО має платити більше — щонайменше 5%, оскільки США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс.

Про це в етері Fox News заявив новий президент США Дональд Трамп.

Трамп назвав такі витрати неприпустимими.

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За словами президента США, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.

Також Трамп поділився, що провів "дуже добру розмову" з Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалося завершення війни.

Нагадаємо, Дональд Трамп призупинив на три місяці усі програми допомоги США іноземним державам.

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