НАТО має "розглянути" нову ядерну доктрину РФ: Ердоган звернувся до союзників

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Північноатлантичний альянс повинен "розглянути" зміни у ядерній доктрині РФ.

Про це пише Milliyet.

На думку Ердогана, ядерна війна ні для кого не матиме позитивних наслідків. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленостей щодо припинення вогню між Україною та Росією та встановлення миру, на який чекає весь світ.

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Втім турецький лідер зауважив, що Росія оновила свою ядерну доктрину у відповідь на ставлення до неї на Заході.

"Цей крок Росії має бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок має бути оцінений. Насамперед у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити. Так само і ми, як країна НАТО, повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту", – зазначив президент Туреччини.

Нагадаємо, Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Зокрема, ядерна відповідь з боку РФ можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю.

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