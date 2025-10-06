НАТО могло б запобігти війні в Україні — ексгенсек Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО / © Офіс президента України

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що найбільшим прорахунком Заходу у ставленні до України була нерішучість і зволікання.

Про це Столтенберг сказав у новому інтерв’ю для видання Alex Rühle.

Єнс Столтенберг відверто розповів про свої десять років на чолі Альянсу та висловив думку, що війні в Україні можна було б запогіти.

Вагання як стратегічний провал

Ексгенсек заявив, що саме затягування з ухваленням рішучих кроків і «вагання» стали фатальною помилкою, яка призвела до повномасштабної агресії. На його думку, якби західні країни були більш рішучими та швидкими у підтримці Києва чи в інтеграційних процесах раніше, це могло б змінити хід історії та зупинити Росію.

Зазначимо, що у розмові Єнс Столтенберг також згадав, що шлях до посади генерального секретаря Альянсу йому парадоксальним чином відкрила суперечка із тодішнім президентом США Бараком Обамою.

Нагадаємо, ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що пропонував Володимиру Зеленському фінське рішення для закінчення війни. Це означає можливість територіальних поступок Росії заради припинення війни.