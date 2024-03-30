НАТО може дати відсіч провокаціям Росії: Клімкін назвав один з варіантів

Одна із статей статуту НАТО дозволяє ініціювати спеціальну процедуру термінових консультацій країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка відчуває загрозу.

На це звернув увагу колишній очільник українського МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про 4 статтю статуту НАТО, про яку у нас знають менше, ніж про загальновідому 5 статтю, яка передбачає спільні дії Альянсу у разі нападу на одного учасника НАТО.

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"Ця стаття 4 каже, що якщо будь-який член НАТО відчуває загрозу для себе, якусь зовнішню, то він може розпочати або ініціювати спеціальну процедуру термінових консультацій... Як на мене, і поляки, і румуни мали б це зробити”, - вважає український дипломат.

На думку Павла Клімкіна, НАТО поки що свідомо займається пониженням ставок.

“Я розумію обережну реакцію, небажання і деяких лідерів, і деяких військових НАТО (як кажуть, а подуємо на воду) прямої конфронтації. Але тим не менше, це питання для обговорення в рамках НАТО. І як на мене, сильна відповідь НАТО полягала б в тому, що після кожного такого випадку проводити такі спеціальні консультації і розуміти, яка буде відповідь", - підкреслив колишній очільник МЗС.

Нагадаємо, вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Вона пробула в повітряному просторі країни 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Після цього ворожа ціль повернулася до повітряного простору України.

Також під час однієї з недавніх російських атак по Україні до Румунії залетів безпілотник Shahed-136.

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