НАТО може почати збивати російські ракети на підльоті до своїх кордонів — МЗС Польщі

У НАТО можуть наважитися збивати російські ракети, коли вони підлітатимуть до повітряного простору країн-членів.

Після того, як російська ракета під час одної з атак на Україну зайшла у повітряний простір Польщі, у НАТО заговорили про можливість збиття російських ракет на підльоті до країн-членів Альянсу.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна у інтерв'ю RMF24.

"В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО - але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії Договору (Альянсу, - ред.)", - сказав дипломат.

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За його словами, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував нам якісь правила, навпаки він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.

"Ми дуже серйозно сприймаємо погрози Путіна. Він показав, що здатен на все. Чого вона (Росія, - ред.) досягла, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, це те, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника", – зауважив Шейна.

Інцидент з російською ракетою в повітряному просторі Польщі

Вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Після цього ворожа ціль повернулася в повітряний простір України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував ситуацію і заявив, що польська авіація могла б збити ціль за умови, що вона залетіла б углиб країни. А у Збройних силах Польщі заявили, що не збивали ракету, бо вона "усе одно поверталася до України".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент з російською ракетою в Польщі та аналогічними випадками, які траплялися за 2 роки повномасштабної війни.

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