НАТО може провести термінове засідання 13 лютого через агресію РФ - журналіст

НАТО може провести термінове засідання 13 лютого через агресію РФ - журналіст

Ситуацію навколо корлонів називають "напруженою".

У неділю, 13 лютого, може відбутися зустріч Північноатлантичної ради.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Юзвяк з посиланням на власні джерела в Альянсі.

За його словами, станеться це на тлі загрози нового вторгнення Росії до України.

"Ситуація справді серйозна, тривожна, але ще не критична", - повідомило джерело Юзвяка. За його словами, "наступний тиждень буде вирішальним".

До слова, наступне засідання заплановано на понеділок, 14 лютого. Втім, посли готові зустрітися вже 13 лютого, повідомив Юзвяк.

Як повідомлялося, нові супутникові знімки компанії Maxar показують, що РФ продовжує нарощувати військову міць в Криму, у Білорусі та на заході Росії. На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку - гелікоптери, армійські намети.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

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