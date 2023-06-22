НАТО може вступити у війну проти Росії: у Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції

Країни НАТО повинні вважати нападом на Альянс застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Такий проєкт резолюції Сенату США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на пресконференцію, яку провели в Конгресі обидва сенатори у четвер, 22 червня.

Ліндсі Грем пояснив необхідність ухвалити таку резолюцію тим, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. При цьому він додав, що розташування російської ядерної зброї в Білорусі є провокативним і найкращою відповіддю на таку провокацію буде чітке пояснення росіянам наслідків таких дій.

“Наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна: якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО", - заявив Грем.

Сенатор Блументал додав, що під час відвоювання українцями окупованих територій Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію. І будь-яка з цих дій матиме наслідком шкоду не тільки для України, але й сусідніх країн НАТО, зокрема Польщі.

“Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 [ статуту НАТО про колективну оборону] захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але й від шкоди, заподіяної нашим союзникам по НАТО... Якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО”, - наголосив Блументал.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використатити тактичну ядерну зброю.

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