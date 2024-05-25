НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: Столтенберг назвав умову

Столтенберг підкреслив, що попередив про це Росію.

Якщо буде серйозна кіберзагроза на країни-члени НАТО, Альянс може активізувати п'яту статтю про колективну оборону.

Про це сказав г енеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

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"Кібератаки можуть досягти порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними. Якщо це буде масштабно, тоді ми зможемо застосувати статтю 5 і відреагувати не лише в кіберпросторі, а й в інших сферах, щоб захистити союзників НАТО", – заявив генсек НАТО.

Він додав, що попередив про це саме Росію.

Що означає стаття 5 НАТО

На сайті МЗС України зазначається, що у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів і що "вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них … надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні".

Нагадаємо, аналітики Іституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путіну потрібна Україна, щоб вести війну проти НАТО.

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