НАТО може зробити нову фатальну помилку щодо України: Джонсон застеріг від торгів з Путіним

Хронічна стратегічна двозначність НАТО щодо України стала одним із факторів, які спонукали Володимира Путіна до вторгнення. Джонсон закликає Альянс запросити Україну до своїх лав на саміті у Вашингтоні в 2024 році.

Таку думку висловив колишній британський премʼєр Борис Джонсон у своєму есеї "Україна має стати членом НАТО зараз" для збірки "Війна і нові горизонти" (автор ідеї український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба).

"Я боюся, що був один фактор, який заохотив його (Путіна - ред.) до цієї злочинної авантюри й змусив його думати, що вона йому зійде з рук, — це була хронічна стратегічна двозначність НАТО", - написав Джонсон.

Озираючись на десятиліття від моменту здобуття української незалежності 1991 року й на ставлення НАТО до України, Джонсон закликає визнати, що Заходу "вдалося створити найгірше з обох світів".

"Ми дозволили собі говорити піднесено й легковажно про членство України в Північноатлантичному альянсі, не склавши жодного реалістичного плану чи програми, які підкріплювали би цю обіцянку. Самим лише озвученням перспективи членства України, цієї великої і в минулому невід'ємної частини Радянського Союзу, ми, певна річ, зачепили Росію за живе", - пише він.

Джонсон наголошує, що НАТО нічого не зробило, щоб "перевести цю обіцянку в практичну площину": "Ми нічого не зробили для захист України. Не обіцянка членства в НАТО стала фатальною, а неспроможність її дотриматися".

Зрештою, каже Джонсон, Путін не зміг не зауважити це ухиляння, цю фундаментальну порожнечу західної риторики. Він відчув "вагання і в'ялу рішучість", саме тому припустився катастрофічної помилки. Російський президент дійшов висновку, що Захід не надто переймається, принаймні, не настільки, щоб допомагати українцям.

"Він помилився. Проте й ми помилилися в нашій неоднозначності. Урок для нас нині такий: будь-яка подібна двозначність має зникнути. Час формально запустити процес прийняття України в НАТО. Це означає, що на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року ми повинні надіслати Україні повноцінне запрошення приєднатися до Альянсу, щойно закінчиться війна", - заявив Джонсон.

За його словами, усі аргументи проти членства України в НАТО погані, і життєво необхідно відкинути їх усі перед самітом у Вашингтоні в 2024-му.

"Спочатку пропоную позбутися цієї думки вголос або десь глибоко в душі, що членство в НАТО є ніби якимось козирем, який треба буде розіграти під час майбутніх перемовин із Путіним. Ще є ті, хто досі вірить у вирішення війни шляхом перемовин на противагу перемозі України. Ці люди вважають, що членство України в НАТО — це якась цінність, якою можна торгувати", - каже експрем'єр Британії.

Він переконаний, що існує декілька версій такої угоди, але всі з них мерзенні: "Всі ці різні варіанти залежать від масштабу українського успіху на полі бою. Якщо українці йтимуть уперед і повернуть великий шматок сухопутного коридору (мова про невдалий контрнаступ ЗСУ у 2023 році - ред.), то припускають, що Захід міг би наказати Путіну забиратися з усієї України (включно з Донбасом і Кримом), і тоді ми б погодилися, що Україна не буде членом НАТО".

За іншою версією, каже Джонсон, якщо становище більше виглядатиме як безвихідне, Захід може сказати Путіну: "Забирайся з території, окупованої після 24 лютого, а ми подбаємо про те, щоб Україна не вступила в НАТО". Неважливо, як ви розіграєте цю карту.

"Будь-який із цих кроків призвів би до катастрофи. Це була б нищівна моральна поразка та образа для українців. Ці люди мають повне право на повернення всіх територій, за незалежність яких проголосували у 1991 році. Насправді важко віриться в те, щоби будь-який з українських урядів (а уряд Володимира Зеленського й поготів), прийняв би за раз якийсь інший варіант, окрім цього", - певен Джонсон.

За його словами, якщо ця трагедія закінчиться тим, що Україна не зможе й не приєднається до НАТО, "ми не лише не виконаємо всіх обіцянок Альянсу включно з тими, що були дані у Вільнюсі, буде ще гірше". Це означатиме відмову від головного принципового питання, що обговорювалося до вторгнення Путіна, коли той постійно заохочував НАТО дати йому обіцянку не приймати Україну.

"Тепер нам усім відомо, що реальний стан речей перед вторгненням був такий: у приватних розмовах усі вважали, що членство України було мізерною перспективою, принаймні в осяжному майбутньому. Якби перед війною ви запитали в натівських дипломатів, що буде першим — рак на горі свисне чи Україна вступить у НАТО, — їм було би важко знайти відповідь", - зауважив Джонсон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві на презентації книги "Війна і нові горизонти" розповів, що у країн-членів НАТО вже ухвалене рішення щодо України. Там вважають українську державу "своєю". Проте поки не ухвалене рішення щодо того, коли це потрібно юридично зафіксувати на папері. На Вашингтонському саміті НАТО в липні 2024 року процес наближення України до Альянсу стане більш зрозумілим.

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