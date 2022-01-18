НАТО надасть РФ свої письмові пропозиції щодо так званих російських "гарантій безпеки"

НАТО надасть РФ свої письмові пропозиції щодо так званих російських "гарантій безпеки"

Російська сторона знає про письмові відповіді від НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Півночноатлантичний альянс надасть Російській Федерації свої письмові пропозиції щодо так званих кремлівських "гарантій безпеки".

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, беручи участь в дискусії "Новий світовий (дис-)порядок", 18 січня.

За його словами, російська сторона знає, що Альянс найближчими днями надасть Кремлю документ зі своїми пропозиціями.

"Ми (НАТО - ред.) скоро направимо Росії наші пропозиції в письмовому вигляді. Вони знають про це", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтетберг оголосив про готовність НАТО вести переговори з Росією щодо так званих “гарантій безпеки”. Зокрема, він пропонує обговорити проведення військових навчань та місця розташування ядерного озброєння.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти для обговорення відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" можуть відбутися вже найближчими днями.

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