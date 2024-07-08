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НАТО надасть Україні додатковий пакет, до якого увійде життєво важлива допомога - Столтенберг

НАТО надасть Україні додатковий пакет, до якого увійде життєво важлива допомога - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Столтенберг анонсував, що на саміті оголосять про нові ініціативи щодо безпекової допомоги Україні.

НАТО надасть Україні додатковий пакет допомоги до саміту Альянсу у Вашингтоні, до якого увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси. 

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі програми Face The Nation, пише CBS.

"Для мене важливо те, що всі союзники погодилися з тим, що нам потрібно зробити більше для України, як за допомогою нової підготовки та допомоги, яку НАТО надасть Україні, так і за допомогою довгострокових зобов’язань. І я також очікую, що до саміту, який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення щодо посилення ППО та боєприпасів", - зауважив він.

Окрім того, Столтенберг анонсував, що на саміті оголосять про нові ініціативи щодо безпекової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про створення логістичного центру в Німеччині, де зберігатиметься техніка для тренування ЗСУ.

"Ми ухвалюємо важливі рішення щодо посилення нашої підтримки Україні, і НАТО візьме на себе надання та координацію допомоги Україні у сфері безпеки. У нас буде створене командування в Німеччині та з матеріально-технічними центрами на сході частиною Альянсу, щоб допомогти подолати домінування техніки, а також навчання для українських сил. І це великий і важливий результат саміту для забезпечення більш міцної основи для того, як ми підтримуємо Україну", - підсумував він. 

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс розповів, що членство України у НАТО не є предметом для переговорів.

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