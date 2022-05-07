НАТО надає масову підтримку Україні, однак навмисно не стає стороною війни — Столтенберг

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією, проте Альянс свідомо не ставатиме стороною цього конфлікту.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО має бути завжди готовим до війни, однак головним завданням Альянсу є недопустити цього і мінімізувати ризики виникнення світового конфлікту.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Тому ми не відправляємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО навмисно не стає стороною війни", - сказав Столтенберг.

Водночас НАТО продовжує збільшувати військову присутність і захист східного флангу. В цьому, за словами генсека, провідну роль відіграє Німеччина.

"Ми не залишаємо місця для непорозумінь або прорахунків. Москва повинна розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перпеконаний, що після того, як українські захисники показали ефективність у боротьбі з російськими окупантами, НАТО та ЄС тепер теж зацікавлені у присутності України в цих організаціях.

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