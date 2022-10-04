НАТО не бачить змін у ядерній стратегії Росії, але "зберігає пильність"

В Альянсі заспокоїли, що ядерна стратегія Росії поки не змінилася.

Північноатлантичний альянс поки не спостерігає змін у ядерній стратегії Росії, але зберігає пильність.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника Альянсу, ім'я якого не вказується.

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"Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, але НАТО та члени Альянсу залишаються пильними", — сказав чиновник.

Він додав, що, як зазначено в новій стратегічній концепції НАТО, агресивні ді Росії є викликом для безпеки оборонного альянсу.

Нагадаємо, що через успіхи у контрнаступі України Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути використана ядерна зброя. Зокрема, видання The Times повідомило, що Путін має намір демонстративно підірвати ядерну зброю на кордоні України.

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