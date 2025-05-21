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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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НАТО не готове, лише дві країни можуть вести сучасну війну: президент Чехії шокував одкровенням

Президент Чехії вважає, що у світі лише дві країни — Україна і Росія — мають досвід ведення сучасної війни.

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

НАТО не має реального досвіду у веденні сучасних бойових дій, його боєздатність залишається недостатньою.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає DW.

«Якщо ви запитаєте мене, чи НАТО готове для серйозних воєнних дій, я відповім: „З багатьма обмеженнями“, — сказав Павел. Він пояснив це тим, що від часів завершення „Холодної війни“ сили НАТО переважно формувалися як сили стримування, „а не як такі, які мають вести бойові дії“.

«На прикладі війни РФ проти України світ побачив, що сучасна війна це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни», — сказав Павел.

На думку президента Чехії, НАТО «не має реального досвіду у веденні таких бойових дій».

«Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни. Інші країни лише вивчають уроки з поля бою війни в Україні», — додав чеський лідер.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Путін зробив помилку, відправивши дрібних посадовців на переговори з Україною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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