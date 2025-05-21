НАТО не готове, лише дві країни можуть вести сучасну війну: президент Чехії шокував одкровенням

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

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НАТО не має реального досвіду у веденні сучасних бойових дій, його боєздатність залишається недостатньою.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає DW.

«Якщо ви запитаєте мене, чи НАТО готове для серйозних воєнних дій, я відповім: „З багатьма обмеженнями“, — сказав Павел. Він пояснив це тим, що від часів завершення „Холодної війни“ сили НАТО переважно формувалися як сили стримування, „а не як такі, які мають вести бойові дії“.

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«На прикладі війни РФ проти України світ побачив, що сучасна війна це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни», — сказав Павел.

На думку президента Чехії, НАТО «не має реального досвіду у веденні таких бойових дій».

«Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни. Інші країни лише вивчають уроки з поля бою війни в Україні», — додав чеський лідер.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Путін зробив помилку, відправивши дрібних посадовців на переговори з Україною.

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