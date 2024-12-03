НАТО "не поспішає": створення командного центру для допомоги Україні спізнюється - Bloomberg

Центр у Вісбадені мав запрацювати у жовтні, але його штат досі не укомплектований.

Створення нової місії під назвою "Допомога НАТО у сфері безпеки та навчання для України" (NSATU), яке має на меті захистити механізм надання військової допомоги від будь-якого втручання з боку Трампа, суттєво відстає від графіка.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників журналістів, центр NSATU зі штатом у 700 співробітників планували відкрити у німецькому Вісбадені ще у жовтні.

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"Але центр досі на стадії комплектування та має штат кілька сотень людей. Багато посад наразі вакантні, оскільки країни-члени НАТО не поспішають командирувати обіцяний персонал", – йдеться у статті.

Створення Командного центру у Вісбадені було одним з ключових зобов'язань, яке ухвалили на липневому саміті альянсу. Своїм рішенням члени НАТО погодилися взяти на себе більшу роль у координації військової допомоги та навчання для України. Такий крок має зробити виділення допомоги більш передбачуваним та зробити цей механізм незалежним від змін політичної ситуації у США після обрання президентом Дональда Трампа.

Нагадаємо, за словами Пісторіуса, місія НАТО у Вісбадені, візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні у січні 2025 року. Він також заявив, що Європа посилить військову підтримку України у зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

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