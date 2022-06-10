НАТО не вірить, що Росія може напасти на Фінляндію та Швецію

НАТО не вірить, що Росія може напасти на Фінляндію та Швецію

У НАТО сумніваються, що Російська Федерація має намір атакувати Фінляндію та Швецію, попри погрози Кремля.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що північні країни навряд чи будуть ціллю для Росії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на саміті демократії в Копенгагені, пише Sky News.

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Джоане зауважив, НАТО наразі не бачить ознак того, що Російська Федерація має "спроможність або наміри бути військово-агресивною проти Швеції та Фінляндії".

Також він вневнений, що, попри небажання турецького лідера, північні країни все ж приєднаються до НАТО.

Нагадаємо, турецький президент Реджжеп Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Причиною він назва підтримка "терористів". Тому Туреччина вимагає від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримки "терористів" із Робітничої партії Курдистану.

Пізніше Фінляндія та Швеція розпочали переговори із Туреччиною щодо їхнього приєднання до Альянсу. Як зауважили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії, перші перемовини з Туреччиною пройшли добре.

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