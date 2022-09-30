Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ця війна стане ще більш небезпечною, якщо в ній виграє Путін - Столтенберг

Дата публікації
Перегляди
1578
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ця війна стане ще більш небезпечною, якщо в ній виграє Путін - Столтенберг

Фото: Associated Press

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс не змінить позиції через войовничу тактику РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альнс буде підтримувати Україну до її перемоги. 

Про це 30 вересня на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Це не змінює те, що нас змушує робити, а саме підтримувати Україну. Бо якщо ми дозволимо виграти Путіну війну, то це буде катастрофічно для України, бо тоді вона припинить своє існування як суверенна держва. Це також небезпечно і для нас", - сказав генсек. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій. Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали так званий "договір" про анексію частини України. Також диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів". 

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1578
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація