Ця війна стане ще більш небезпечною, якщо в ній виграє Путін - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс не змінить позиції через войовничу тактику РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альнс буде підтримувати Україну до її перемоги.

Про це 30 вересня на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Це не змінює те, що нас змушує робити, а саме підтримувати Україну. Бо якщо ми дозволимо виграти Путіну війну, то це буде катастрофічно для України, бо тоді вона припинить своє існування як суверенна держва. Це також небезпечно і для нас", - сказав генсек.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій. Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали так званий "договір" про анексію частини України. Також диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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