НАТО недооцінив здатність РФ адаптуватись – міністр оборони Литви назвав необхідні зміни в роботі Альянсу

Лаурінас Кащюнас наголосив, що країнам-членам багато потрібно багато змінити в роботі НАТО.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія змогла адаптуватися до санкцій, а НАТО недооцінив її здатність до цього. За його словами, "відправною точкою нового саміту Альянсу має стати російська військова загроза".

Про це повідомляє LRT.

"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – пояснив литовський міністр.

Він зазначив, що ця помилка і недооцінка виникла через те, що під час спроби "зрозуміти супротивника – Росію – США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними Лаурінаса Кащюнаса, може сягати 25 млн осіб, "робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким Альянс має протистояти найближчим часом".

У зв'язку з цією та з іншими загрозами країнам-союзникам "належить багато чого змінити в роботі НАТО", переконаний Кащюнас.

По-перше, на його думку,на "східному фланзі" настав "етап побудови гнучкішої системи реагування і стримування, що вимагає виділення більшої кількості повноважень регіональним силам Альянсу".

По-друге, стає зрозумілим, вважає литовський міністр, що "збільшення витрат на оборону до 2% – це лише нижня межа, і її буде підвищено".

По-третє, країнам НАТО доведеться серйозно "модернізувати та посилити свої ВПК", а, по-четверте, почати "розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу", а отже, як "елемент євроатлантичної безпеки та єдності" та, зрештою, "розв'язати питання про членство України в НАТО", переконаний литовський міністр.

"Оскільки Кремль розуміє тільки силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, що не дає змоги Москві погрожувати підвищенням градусу конфлікту", – резюмував міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Нагадаємо, війська НАТО можуть з'явитися в Україні – у Зеленського пояснили, що для цього потрібно.

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