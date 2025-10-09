НАТО обговорює збройну протидію "гібридній війні" Путіна — деталі від FT

Конфлікт НАТО - Росія

Союзники НАТО обговорюють можливість радикальної збройної відповіді на дедалі агресивнішу "гібридну війну" Володимира Путіна. Мета переговорів — підвищити "вартість" провокацій для Москви та розробити чіткі контрзаходи після серії інцидентів на східному фланзі.

Про це повідомляє Financial Times.

Дискусії, які почалися серед країн, що безпосередньо межують із Росією, тепер охопили весь Альянс. Серед найбільш обговорюваних пропозицій — озброєння розвідувальних безпілотників та послаблення обмежень для пілотів, які патрулюють кордон, щоб вони могли відкривати вогонь по російських літаках чи дронах. Також розглядається можливість проведення військових навчань НАТО на більш віддалених та неохоронюваних ділянках кордону.

Ця необхідність виникла після серії російських провокацій, які включали перше пряме зіткнення між літаками НАТО та російськими дронами від 2022 року, а також вторгнення безпілотників у повітряний простір Румунії та винищувачів МІГ — Естонії. Крім того, десятки невідомих дронів спричинили масові збої в аеропортах Бельгії, Німеччини та Данії, що розцінюється як частина гібридної кампанії Москви.

Як заявив посол США в НАТО Метью Віттакер, Альянс "працює щодня" над "найкращими варіантами дій в асиметричній та гібридній війні", наголошуючи на важливості "забезпечити достатню кількість сходів на сходах ескалації".

Одним із нагальних завдань є оптимізація правил ведення бойових дій на східному фланзі, оскільки в різних країнах існують різні вимоги щодо того, коли пілот може відкрити вогонь. У той час як частина союзників наполягає на більш агресивній позиції як засобі стримування, інші рекомендують більш консервативну відповідь, зважаючи на ризики прямої конфронтації з ядерною Росією.

Тим часом Європейський Союз також готує власні заходи у відповідь на провокації, включаючи обмеження поїздок для російських дипломатів, підозрюваних у диверсіях. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це "навмисною та цілеспрямованою кампанією “сірої зони” проти Європи" та закликала відповідати єдністю, оскільки зволікання призведе лише до розширення цієї "сірої зони".

Офіційні особи НАТО підтверджують, що переговори щодо збройної відповіді перебувають на початковому етапі, і наразі немає жодних зобов'язань щодо публічного узгодження будь-яких змін.