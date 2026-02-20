НАТО "перебудовують" під модель ЗСУ: на 5 армій Європи чекають зміни

П’ять армій ЄС об’єднуються для створення спільних автономних дронів / © ТСН

П’ять найпотужніших армій країн Європи об’єднуються для створення спільних автономних безпілотників. Програма LEAP має стати дешевшою альтернативою дорогим системам ППО, враховуючи уроки війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ і джерело в Міноборони Польщі.

Найсильніші у війському сенсі держави Європи планують оголосити про спільну програму інвестування у дрони. Ідеться про частину ширшої стратегії зі зміцнення оборонної індустрії на тлі російської війни проти України та зростальних сумнівів щодо стійкості зобов’язань США перед НАТО.

Європа прагне перейняти досвід України з дронами

Повномасштабна війна в Україні продемонструвала, що автономні дрони-перехоплювачі можуть бути дієвою й набагато дешевшою альтернативою дорогим системам протиповітряної оборони. Європейські партнери Києва прагнуть перейняти цей досвід.

Європейська група п’яти міністрів оборони, яка проводить зустріч у Кракові, об’єднує держави з найбільшими оборонними бюджетами на континенті — Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Велику Британію.

У заяві, з якою ознайомилося видання і яка ще може зазнати змін, зазначено, що міністри «підтримують реальне збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості» та «вітають готовність ЄС надати державам-членам більшу бюджетну гнучкість для оборонних витрат і створити інструменти кредитування».

Водночас документ підкреслює, що Євросоюз має відігравати допоміжну роль, тоді як самі оборонні спроможності залишаються відповідальністю національних урядів.

Міністри також домовилися посилювати координацію в межах НАТО та ЄС для протидії російським гібридним загрозам, а також продовжувати підтримку України та мирні ініціативи.

Ініціатива LEAP

«Ми погоджуємося запустити ініціативу Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP)», — зазначено в заяві. Її мета — «посилити співпрацю у розробці та закупівлі недорогих засобів ураження й автономних платформ для забезпечення військового ефекту».

У військовій лексиці «ефектори» означають компоненти систем, що створюють фізичний вплив, тоді як «автономні платформи» — це безпілотні системи, здатні діяти та ухвалювати рішення самостійно.

ЗСУ розгромили сили НАТО на навчаннях за допомогою дронів

Заувважимо, на навчаннях НАТО Hedgehog 2025 року в Естонії група з 10 українських бійців за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та завдала 30 ударів по інших цілях, залишившись непоміченими. Використовуючи дрони та систему Delta з ШІ, українці фактично розбили два батальйони Альянсу, які діяли за застарілими доктринами без належного маскування. Експерти зазначили, що сили НАТО виявилися неготовимидо «прозорого» поля бою, тоді як досвід ЗСУ продемонстрував перевагу сучасних технологій та швидких ланцюгів ураження.

До слова, цього року Україна та НАТО планують запустити пілотний проєкт системи закритого обміну конфіденційною інформацією між Міноборони, Генштабом ЗСУ та структурами Альянсу. Як повідомив полковник Валерій Вишнівський, такий механізм миттєвого зв’язку є частиною підготовки до членства та важливим кроком до взаємосумісності. Перші тестові системи очікуються до кінця 2026 року, а до червневого саміту в Анкарі профільний Центр має вийти на повну оперативну спроможність.