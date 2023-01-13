НАТО перемістить літаки спостереження до Румунії: за 200 кілометрів від кордону з Україною

НАТО передислокує до Румунії частину своїх літаків спостереження, які зараз розміщені в Німеччині, щоб бути ближче до війни, яку розпочала Росія в Україні.

Як повідомили в пресслужбі НАТО, вони мають прибути до Бухареста наступного вівторка, 17 січня.

Завданням літаків спостереження AWACS (система повітряного попередження та контролю) буде, як йдеться у повідомленні, “підтримка посилення присутності Альянсу в регіоні та моніторинг російської військової активності”.

За інформацією румунського видання digi24, літаки передислокують із бази поблизу Аахена на заході Німеччини на базу ВПС Румунії в Отопені поблизу Бухареста, приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною. На території Румунії вони залишатимуться кілька тижнів.

Також на базу в Отопені відправлять 180 військових.

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У НАТО не уточнили, скільки саме із 14 літаків спостереження, розміщених у Німеччині, буде відправлено до Румунії. За даними військових джерел, буде розгорнуто три літаки.

Завдяки своїй радіолокаційній системі літаки AWACS можуть знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів. Вони можуть передавати інформацію всім іншим літакам у повітряному просторі, які належним чином обладнані, тобто теоретично їх можна використовувати як літаючі командні пункти.

Раніше їх використовували під час операцій проти терористичного угруповання "Ісламська держава" та в Афганістані.

“Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників”, — заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо, раніше НАТО розмістило на території Румунії два радари протиповітряного та протиракетного спостереження. Потреба у цих засобах виникла через посилення ракетних атак Росії проти України.

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