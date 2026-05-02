НАТО під загрозою розпаду: Туск попередив про початок деградації Альянсу

США виводять війська з Німеччини: Туск попередив про загрозу розпаду НАТО / © Associated Press

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск б’є на сполох через загрозу розпаду НАТО, який, на його думку, вже розпочався.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

«Найбільша загроза для трансатлантичної спільноти — це не її зовнішні вороги, а постійна деградація нашого Альянсу», — написав польський прем’єр.

Туск закликав «зробити все можливе, щоб зупинити цей катастрофічний процес».

За інформацією Polsat News, цей пост політик написав у відповідь на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини.

У суботу міністр оборони Німеччини також прокоментував рішення США. «Як європейці, ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку», — сказав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет підтвердив плани вивести приблизно 5000 військовослужбовців з ФРН протягом наступних 6-12 місяців. Причиною він назвав «ретельний аналіз розстановки сил».

На сьогоднішній день у Німеччині розміщено приблизно 36 000 американських військових. Рішення американців було оголошено лише через кілька днів після того, як канцлер Фрідріх Мерц критично висловився на адресу США щодо війни в Ірані. Тому ЗМІ припускають, що це рішення є помстою за позицію Німеччини.

Дональд Трамп останніми днями натякнув, що, ймовірно, ухвалить аналогічні рішення щодо Іспанії та Італії, де також розташовані важливі військово-морські та повітряні бази США.

