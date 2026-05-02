ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

НАТО під загрозою розпаду: Туск попередив про початок деградації Альянсу

На думку Туска, НАТО загрожує не зовнішній ворог, а внутрішня деградація.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
© Associated Press

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск б’є на сполох через загрозу розпаду НАТО, який, на його думку, вже розпочався.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

«Найбільша загроза для трансатлантичної спільноти — це не її зовнішні вороги, а постійна деградація нашого Альянсу», — написав польський прем’єр.

Туск закликав «зробити все можливе, щоб зупинити цей катастрофічний процес».

За інформацією Polsat News, цей пост політик написав у відповідь на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини.

У суботу міністр оборони Німеччини також прокоментував рішення США. «Як європейці, ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку», — сказав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет підтвердив плани вивести приблизно 5000 військовослужбовців з ФРН протягом наступних 6-12 місяців. Причиною він назвав «ретельний аналіз розстановки сил».

На сьогоднішній день у Німеччині розміщено приблизно 36 000 американських військових. Рішення американців було оголошено лише через кілька днів після того, як канцлер Фрідріх Мерц критично висловився на адресу США щодо війни в Ірані. Тому ЗМІ припускають, що це рішення є помстою за позицію Німеччини.

Дональд Трамп останніми днями натякнув, що, ймовірно, ухвалить аналогічні рішення щодо Іспанії та Італії, де також розташовані важливі військово-морські та повітряні бази США.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie