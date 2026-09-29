НАТО підняло F-18 через загрозу біля України: російська атака знову зачепила східний фланг Альянсу

Винищувач / © Associated Press

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НАТО знову підняло в повітря винищувачі на тлі масованої російської атаки по Україні. У Румунії радіолокаційні системи зафіксували повітряну ціль поблизу українського кордону, після чого в небо підняли два іспанські F-18.

Про це пише Express.

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Інцидент стався в ніч проти 29 вересня, коли Росія атакувала Україну великою кількістю безпілотників. Удари були зафіксовані, зокрема, по Києву, Дніпру та Одесі.

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Румунські радари помітили повітряну ціль на північ від Ісакчі неподалік кордону з Україною. Для контролю ситуації підняли два іспанські винищувачі F-18, які беруть участь у посиленому патрулюванні повітряного простору НАТО.

Для жителів північної частини повіту Тулча також оголосили попередження RO-Alert. Згодом повітряну тривогу скасували.

У Міністерстві оборони Румунії наголосили, що порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.

У Румунії знайшли уламки невідомого об’єкта

Вранці на сільськогосподарських угіддях поблизу Гропені у повіті Бреїла виявили уламки невідомого об’єкта, який може бути безпілотником.

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Очевидець повідомив, що бачив падіння предмета, після чого на місці спалахнула пожежа.

Інформації про постраждалих або матеріальні збитки немає. Територію оточили, а фахівці Міністерства оборони Румунії почали досліджувати уламки.

Поки що невідомо, чи пов’язана ця знахідка з повітряною ціллю, через яку вночі підіймали винищувачі.

Іспанські F-18 вже не вперше підіймають по тривозі

Це вже не перший подібний випадок останнім часом. За кілька днів до цього іспанські F-18 також підіймалися над Румунією через загрозу російських дронів біля українського кордону.

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На авіабазі Михаїла Когелнічану на узбережжі Чорного моря зараз перебувають сім іспанських F-18 і близько 190 військових у межах місії НАТО із захисту східного флангу.

За протоколом НАТО «Alpha Scramble», винищувачі мають піднятися в повітря протягом 15 хвилин після виявлення загрози.

Командир іспанського підрозділу підполковник Борха Кальво заявив, що за три тижні його підрозділ отримав більше реальних сигналів тривоги, ніж попередні іспанські контингенти за чотири місяці.

За його словами, такі інциденти можуть бути навмисними.

«Росія перевіряє реакцію НАТО. Наша відповідь завжди була негайною», — сказав він.

До 27 вересня іспанські винищувачі вже чотири рази підіймалися за реальними сигналами тривоги, а за час нинішньої ротації було зафіксовано 19 подібних інцидентів.

16 серпня два F-18 також підіймали після того, як російський безпілотник «Гербера» увійшов у повітряний простір Румунії. За даними EFE, дрон згодом був збитий.

Кальво наголосив, що військові можуть визначити тип безпілотника, але не завжди знають, яке саме навантаження він несе.

«Чи то п’ять кілограмів, чи 90 — наказ чіткий: збити його», — заявив він.

Росія розширює географію можливих атак

Росія, за даними західних розвідок, може розширювати географію гібридного тиску на Захід і розглядати нові напрямки атак уже не лише поблизу східного флангу НАТО.

Зокрема, Москва може використовувати цивільні судна та контейнеровози у Середземному морі для запуску ударних безпілотників, а також вдаватися до підводних диверсій на морських шляхах і телекомунікаційній інфраструктурі.

Серед потенційних цілей називають Іспанію, Францію та Італію. Європейські фахівці вважають, що такими діями Росія може намагатися посилити розбіжності всередині НАТО та вплинути на подальшу підтримку України.

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