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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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НАТО двічі піднімало винищувачі, щоб перехопили російські літаки над Балтією

Альянс перехопив російські літаки, що летіли до Калінінграда.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Літаки НАТО

НАТО піднімало винищувачs / © Associated Press

Минулого тижня винищувачі НАТО, які забезпечують повітряне патрулювання в країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що порушили міжнародні льотні правила.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«14 квітня винищувачі повітряного патрулювання НАТО вилетіли для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів за маршрутом: материкова частина Росії — міжнародний повітряний простір — Калінінградська область. Літак здійснював політ з радіолокаційним ретранслятором, без плану польоту та підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління польотами (РСЦП)», — йдеться в заяві.

18 квітня винищувачі НАТО виявили два російські штурмовики Су-24, що також летіли у напрямку Калінінграда. Літаки рухалися з вимкненими транспондерами та без поданого плану польоту, але підтримували радіозв’язок із диспетчерською службою.

Нагадаємо, аналітики вважають, що Кремль готує росіян до війни з НАТО.

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