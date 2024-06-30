НАТО підозрює РФ у мінуванні критичної підводної інфраструктури ЄС - The Times

Росія може бути причетною до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі. Такі підозри виникли у представників НАТО після того, як вони отримали дані від компаній, що керують ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями.

Про це пише The Times.

Зазначається, що після вторгнення до України, для російських спецслужб ключовими цілями стали кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтові та газові трубопроводи. І якщо раніше для шпигунства використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то тепер частіше це невійськові судна, тому визначити його складніше.

"За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування каблів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських каблів", − заявив представник бельгійського підрозділу, який займається морською безпекою Томас Де Шпігелере.

Російські судна за останнє десятиліття здійснили 945 підозрілих дій. Як мінімум 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 - у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

"Інформація про місце проходження кабелів і трубопроводів є вкрай потрібною росіянам, якщо вони хочуть зробити диверсію на системах енергетичних комунікацій, підключитися до кабелів зв'язку або маніпулювати ними", - йдеться в повідомленні.

РФ все часитіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, зокрема, щоб найняти німців для шпигунства після відкликання з країн ЄС близько 600 дипломатів РФ.

Раніше стало відомо, що Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів.

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