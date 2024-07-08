НАТО планує створити до 50 нових бригад, щоб захиститися від можливого нападу РФ

НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани із захисту від нападу з боку Росії.

Про це з посиланням на джерело, пише Reuters.

Як зазначається, бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом.

Ще однією ознакою масштабу виклику для НАТО, яке змінює свою позицію, щоб більш серйозно сприймати загрозу російського нападу після вторгнення в Україну 2022 року, джерело назвало те, що одній Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності протиповітряної оборони.

На саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж тридцять років, і з того часу офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові потреби.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня на саміті з нагоди 75-ї річниці створення трансатлантичного альянсу безпеки.

На прохання про коментар офіційний представник НАТО сказав, що військові планувальники Альянсу визначили “детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту Альянсу”.

“Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрені формування є одними з наших головних пріоритетів”, – додав чиновник.

Крім того, джерело наголосило, що НАТО, ймовірно, встановить більш вимогливі цілі щодо спроможності для союзників, оскільки вони розвиватимуть сили, які зможуть реалізувати плани та протистояти загрозам, на які наражаються.

Міністерство оборони в Берліні відмовилося коментувати майбутні плани НАТО, оскільки вони засекречені. Там сказали, що всіх союзників було закликано координувати з НАТО вимоги щодо можливостей і що ці зусилля розтягнуться на наступний рік.

Нагадаємо, що НАТО надасть Україні додатковий пакет, до якого увійде життєво важлива допомога.

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