НАТО починає нову операцію на східних кордонах блоку
В рамках операції під назвою «Східний вартівник» будуть розгорнуті додаткові засоби спостереження та протиповітряної оборони.
У відповідь на порушення повітряного простору в Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочинає нову військову операцію для захисту свого східного флангу.
Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на спільну пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте з головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем.
В рамках операції під назвою «Східний вартівник» будуть розгорнуті, серед іншого, додаткові засоби спостереження та протиповітряної оборони.
Німецький Бундесвер надасть чотири винищувачі Eurofighter замість двох для участі у польотах збройної безпеки над Польщею. Вони розміщені на авіабазі Росток-Лааге та, як очікується, будуть доступні для місій протиповітряної оборони в польському повітряному просторі щонайменше до кінця року.
Франція надасть три винищувачі Rafale для спостереження за повітряним простором на східному фланзі, а Данія надасть два F-16 та фрегат.
Порушення повітряного простору НАТО сталося в середу, 10 вересня, під час масованого повітряного удару по Україні.
Згідно з офіційними повідомленнями, 19 російських безпілотників Shahed увійшли до повітряного простору Польщі, кілька з яких було збито.
За даними НАТО, для протидії безпілотникам, які порушили повітряний простір Польщі, були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки та німецькі системи ППО Patriot. Також було задіяно спеціальний літак НАТО AWACS для спостереження за повітряним простором, а також військові літаки-заправники та транспортні літаки.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.
У відповідь Північноатлантичний альянс розробляє «оборонну військову відповідь», щоб посилити стримування на східному фланзі НАТО.
За інформацією агентства Reuters, для підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками польські військові можуть вирушити до України.