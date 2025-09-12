НАТО починає нову операцію на східних кордонах блоку

НАТО протидіє російській загрозі / © ТСН.ua

Реклама

У відповідь на порушення повітряного простору в Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочинає нову військову операцію для захисту свого східного флангу.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на спільну пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте з головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем.

В рамках операції під назвою «Східний вартівник» будуть розгорнуті, серед іншого, додаткові засоби спостереження та протиповітряної оборони.

Реклама

Німецький Бундесвер надасть чотири винищувачі Eurofighter замість двох для участі у польотах збройної безпеки над Польщею. Вони розміщені на авіабазі Росток-Лааге та, як очікується, будуть доступні для місій протиповітряної оборони в польському повітряному просторі щонайменше до кінця року.

Франція надасть три винищувачі Rafale для спостереження за повітряним простором на східному фланзі, а Данія надасть два F-16 та фрегат.

Порушення повітряного простору НАТО сталося в середу, 10 вересня, під час масованого повітряного удару по Україні.

Згідно з офіційними повідомленнями, 19 російських безпілотників Shahed увійшли до повітряного простору Польщі, кілька з яких було збито.

Реклама

За даними НАТО, для протидії безпілотникам, які порушили повітряний простір Польщі, були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки та німецькі системи ППО Patriot. Також було задіяно спеціальний літак НАТО AWACS для спостереження за повітряним простором, а також військові літаки-заправники та транспортні літаки.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

У відповідь Північноатлантичний альянс розробляє «оборонну військову відповідь», щоб посилити стримування на східному фланзі НАТО.

Реклама

За інформацією агентства Reuters, для підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками польські військові можуть вирушити до України.