"НАТО померло": Келлог зробив неочікувану пропозицію щодо України

Кіт Келлог пропонує створити новий оборонний альянс / © скриншот з відео

Реклама

Колишній спецпосланець президента США по Україні, генерал-лейтенант Кіт Келлог висловив переконання, що Росія вже не здатна здобути перемогу на полі бою. Водночас американський військовий діяч жорстко розкритикував нинішній стан Північноатлантичного альянсу, наголосивши на необхідності формування абсолютно нової архітектури європейської безпеки.

Про це пише видання Die Welt з посиланням на інтерв’ю політика.

Чому Росія приречена на поразку

За словами Келлога, хоча Кремль і отримує певну непряму вигоду від ескалації на Близькому Сході завдяки зростанню цін на нафту, його збройні сили надто виснажені. Генерал зауважив, що росіяни так і не змогли форсувати Дніпро, не захопили ані Київ, ані Харків чи Одесу, і загалом не розгромили українську армію.

Реклама

Він порівняв нинішню ситуацію з війною в Афганістані, звідки Радянський Союз змушений був вивести війська після втрати 18 тисяч солдатів. Натомість зараз втрати РФ, за оцінками Келлога, сягають від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та пораненими.

Американський генерал переконаний, що Володимир Путін живе в ілюзіях власної могутності, сподіваючись захопити весь Донбас. Проте такі спроби коштуватимуть російському диктатору ще сотні тисяч життів, що може стати фатальним для його режиму. На думку експерта, українська сторона готова до припинення вогню по нинішній лінії фронту, але проблема полягає саме в небажанні Путіна йти на компроміси.

Європа має діяти рішуче та брати відповідальність

Оцінюючи очікування від політики США, Келлог перевів фокус уваги на європейських партнерів. Він відверто розкритикував нерішучість деяких країн, навівши як приклад ситуацію із замороженими російськими активами. Мільярди євро лежать у Бельгії, але їх досі не конфіскували і не передали Україні для посилення її обороноздатності.

Водночас політик високо оцінив зусилля Польщі, яка швидко усвідомила масштаби російської загрози та суттєво збільшила свій оборонний бюджет.

Реклама

На противагу Варшаві, інші держави виглядають слабкими. Наприклад, Велика Британія, яка колись мала статус могутньої морської держави, нині не здатна підтримувати боєздатність своїх двох авіаносців, котрі одночасно стоять на ремонті.

Смерть НАТО та новий безпековий союз

Найбільш радикальними стали висловлювання Келлога щодо майбутнього Північноатлантичного альянсу. Він вважає, що Сполученим Штатам доведеться переглянути свою роль у цій структурі.

Організація розрослася з 12 до 32 членів, але ефективність багатьох із них викликає сумніви. Політик відкрито запитує, який реальний військовий чи фінансовий внесок у спільну безпеку роблять такі країни, як Албанія чи Чорногорія.

«НАТО, яким ми його знаємо сьогодні, мертве. Можливо, нам потрібна нова оборонна структура і нова система безпеки. Починаючи з Польщі, України, Німеччини і, можливо, деяких інших країн, з якими ми мали альянси раніше, тоді як інші залишаться осторонь», — зазначив Келлог.

Реклама

Ситуація на Близькому Сході та іранська загроза

Торкнувся політик і близькосхідної кризи. Він вважає цілком виправданим розчарування США через те, що союзники по НАТО зволікають із підтримкою у питанні розблокування Ормузької протоки. На думку Келлога, саме європейські країни роками дозволяли іранській загрозі зростати, і тепер світ стикається з наслідками цієї бездіяльності.

Хоча масштабна наземна операція американських військ на території Ірану є вкрай малоймовірною через величезну площу країни, цілком можливим сценарієм залишається точкове захоплення острова Харк. Саме через цей стратегічний об’єкт проходить до 90% усього нафтового експорту Тегерана, що дозволило б ефективно обмежити економічний вплив Ірану на глобальні ринки.

