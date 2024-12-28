НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі: Рютте пояснив причину

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про "можливий саботаж".

У НАТО заявили, що посилять свою військову присутність у Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач й інтернет-кабелі.

Про це пише Sky News.

Зокрема генеральний секретар альянсу Марк Рютте наголосив, що говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про "можливий саботаж".

"НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – додав він.

Водночас оператори мережі кажуть, що відключення лінії Estlink 2 потужністю 658 мегаватів (МВт) почалося опівдні 25 грудня, внаслідок чого залишилася лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Fingrid зазначили, що Estlink 2 може не працювати протягом "декількох місяців".

У Sky News нагадали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України відбулося чимало перебоїв у роботі силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів. У Кремлі зазначили, що така подія їх мало турбує та заперечили свою причетність до таких інцидентів у минулому.

Вже 26 грудня Фінляндія захопила судно Eagle S, що перевозило російську нафту, за підозрою у виході з ладу підводного силового кабелю Estlink 2 і пошкодженні волоконно-оптичних ліній.

"Передбачається, що нафтовий танкер Eagle S належить до так званого тіньового флоту старіючих танкерів, які намагаються обійти санкції проти Росії. Екіпаж берегової охорони піднявся на борт судна, зареєстрованого на Островах Кука, і відправив його у фінські води", – нагадали у виданні.

Відомо, що нафтовий танкер Eagle S перетнув електричний кабель Estlink 2 о 10:26 ранку 25 грудня, що підтвердив огляд даних відстеження суден компанії MarineTraffic, який провело видання Reuters. Це був той самий час, коли, як наголосили у компанії Fingrid, сталося відключення електроенергії.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії.

Пізніше стало відомом, що затриманий танкер був оснащений спеціальними передавальними та приймальними пристроями, які використовувалися для відстеження військово-морської активності.

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