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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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НАТО повністю оплатить постачання американської зброї Україні — Трамп

Президент США домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України відбуватиметься через Альянс.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Північноатлантичним альянсом щодо постачання американського озброєння в Україну через НАТО.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу NBC, передає CNN.

Згідно з заявою Трампа, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння:

«Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх».

Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить «важливу заяву» щодо Росії, не надавши додаткових деталей:

«Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп припустив можливість передавання Україні ключових елементів її протиповітряного захисту —систем Patriot.

Рішення Трампа про відправлення оборонної зброї до України було ухвалене після кількох днів консультацій з радниками та світовими лідерами щодо джерел постачання.

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