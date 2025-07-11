Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Північноатлантичним альянсом щодо постачання американського озброєння в Україну через НАТО.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу NBC, передає CNN.

Згідно з заявою Трампа, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння:

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«Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх».

Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить «важливу заяву» щодо Росії, не надавши додаткових деталей:

«Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп припустив можливість передавання Україні ключових елементів її протиповітряного захисту —систем Patriot.

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Рішення Трампа про відправлення оборонної зброї до України було ухвалене після кількох днів консультацій з радниками та світовими лідерами щодо джерел постачання.