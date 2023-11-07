НАТО призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після рішення РФ

Члени Альянсу засуджують рішення Росії вийти з Договору і її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям угоди.

Держави-члени НАТО засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію Договору "на стільки часу, скільки це буде необхідно".

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради щодо реакції Альянсу на вихід РФ з Договору про звичайні збройні сили в Європі.

"Члени Альянсу засуджують рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору. Вихід Росії з ДЗЗСЄ є останнім у низці дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку", - зазначається у заяві.

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Зазначається, що Росія "продовжує демонструвати неповагу до контролю над озброєннями, в тому числі до ключових принципів взаємності, прозорості, дотримання, верифікації та згоди приймаючої країни, і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються Договору, а Росія ні, була б нестійкою. Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом. Це рішення повністю підтримується усіма членами НАТО", - заявили у Північноатлантичній раді.

Члени Альянсу наголошують, що "залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки, беручи до уваги домінуюче безпекове середовище і безпеку усіх членів Альянсу".

"Це доповнює сили і засоби стримування і оборони Альянсу, які члени Альянсу вирішили і надалі посилювати. Члени Альянсу продовжуватимуть консультуватись і оцінювати наслідки нинішнього середовища безпеки і його вплив на безпеку Альянсу і на наш підхід. Члени Альянсу використовуватимуть НАТО як платформу для поглибленого обговорення і тісних консультацій щодо зусиль з контролю над озброєннями", - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ у вівторок, 7 листопада, остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Варто зазначити, що про припинення цього документа Москва заявила ще 2007 року.

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