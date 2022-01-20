НАТО проведе масштабні навчання за полярним колом: тренуватимуться вести бойові дії в умовах півночі

НАТО проведе масштабні навчання за полярним колом: тренуватимуться вести бойові дії в умовах півночі

Навчання відбуватимуться на півночі Норвегії та у Норвезькому морі.

У березні 2022 року розпочнуться масштабні військові навчання в Арктиці під назвою Cold Response-2022, до яких долучаться 35 тисяч військових із 28 країн — як учасників НАТО, так і партнерів Альянсу, зокрема, Швеції та Фінляндії.

Про це повідомили у пресслужбі представництва США у НАТО.

Такі навчання відбуваються раз на два роки, їхнє завдання - підготувати армійські підрозділи країн-членів НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі.

Учасниками навчань будуть, зокрема, два авіаносці — американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).

Військові аналітики відзначають, що координація та злагоджені дії в умовах Арктики військовим підрозділам НАТО необхідні через посилення в регіоні військ Росії, зокрема біля Шпіцбергену.

Нагадаємо, українські прикордонники візьмуть участь у навчаннях Sea Breeze-2022, під час яких тренуватимуться виконувати спільні бойові завдання з представниками країн НАТО та партнерів Альянсу у морському, авіаційному та сухопутному компонентах.

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