НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни – Le Monde

Навчання проводяться у відповідь на російську агресію проти України та загрози для східного флангу Альянсу.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) проводить найбільші військові навчання у Європі з часів закінчення "холодної війни".

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Про це повідомляє Le Monde.

Навчання проводяться у відповідь на російську агресію проти України, та погрози зі сторони Росії союзникам східного флангу НАТО.

Видання повідомляє, що у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки, включаючи 166 бойових танків.

Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

"Це наше найбільше розгортання з часів навчань Reforger у 1988 році, в яких брали участь 125 000 людей", — заявив генерал США Рендольф Стауденраус, керівник операцій військового командування НАТО в Нідерландах.

Steadfast Defender 24 також є першою реалізацією нових оборонних планів НАТО, які були розроблені після анексії Росією Криму в 2014 році та прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії зробили заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі підтримали ідею відправлення військ НАТО до України.

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