НАТО проводить таємні навчання: буде відпрацьований сценарій ядерної війни

В маневрах задіяні десятки літаків, зокрема винищувачі, оснащені ядерною зброєю, звичайні бойові літаки, а також заправники і розвідники.

Країни НАТО почали щорічні навчання Стійкий полудень (Steadfast Noon) щодо захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї. Навчання цього року відбуваються у повітряному просторі над південною територією НАТО.

Про це йдеться у заяві НАТО.

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"Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність і ефективність засобів ядерного стримування НАТО", — зазначається у повідомленні.

В Альянсі наголошують, що з урахуванням погіршення умов безпеки в Європі надійний і єдиний ядерний альянс має вирішальне значення.

Під час маневрів може бути відпрацьовано застосування американських ядерних бомб типу B61, які, за непідтвердженими даними, зберігаються на військовій авіабазі Геді на півночі Італії, поінформувала DW.

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Водночас точне місце розташування та інші деталі навчань в НАТО не розкривають.

За повідомленнями військових експертів, під час маневрів Стійкий полудень буде відпрацьоване транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ і її прикріплення до винищувачів. Однак тренувальні польоти будуть виконуватися без бомб.

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