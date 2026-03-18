НАТО різко посилює оборону в Туреччині: що відбувається

Реклама

НАТО розгортає додаткові системи протиповітряної оборони в Туреччині для посилення захисту повітряного простору на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, передає агентство Reuters.

Йдеться про ще одну американську систему Patriot, яку розміщують у південній провінції Адана. Там розташована авіабаза Інджирлік, де дислокуються військові США та інших країн.

Реклама

Окрім Адани, раніше система Patriot була розміщена і в провінції Малатья — поблизу радіолокаційної бази НАТО.

Таким чином Альянс посилює протиракетну оборону Туреччини, яка межує з Іраном і перебуває у зоні підвищеного ризику.

На базі Інджирлік, крім турецьких військових, перебувають контингенти США, Іспанії, Польщі та Катару.

Чому НАТО розгортає системи Patriot у Туреччині

Посилення оборони пов’язане з ракетною загрозою на тлі війни з Іраном. Туреччина вже повідомляла про перехоплення ракет, які заходили у її повітряний простір.

Реклама

Водночас Анкара поки не має повноцінної власної системи ППО і значною мірою покладається на системи НАТО.

Раніше в Туреччині заявили, що сили НАТО вже збивали ракети, які входили в повітряний простір країни з боку Ірану.

Президент Реджеп Таїп Ердоган наголошував, що Туреччина не підтримує ані удари по Ірану, ані атаки Тегерана по інших країнах, і вимагає припинення ескалації.

Водночас в Ірані заперечували причетність до запусків ракет, які перетнули турецький повітряний простір.