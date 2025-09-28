НАТО розгортає військові сили у Балтійському морі - стала відома причина

Кораблі

Реклама

НАТО заявило, що посилює свою місію в Балтійському морі, направивши фрегат протиповітряної оборони та інші сили у відповідь на польоти дронів у Данії.

Про це пише Reuters.

За даними Збройних сил Данії, вночі над країною були помічені невідомі безпілотники поблизу військових об’єктів. Це сталося після низки інцидентів цього тижня, коли дрони фіксували біля аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший у Скандинавії аеропорт Копенгагена був закритий на кілька годин після появи великих дронів у його повітряному просторі. Також тимчасово припиняли роботу п’ять менших данських аеропортів, як цивільних, так і військових.